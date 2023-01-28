القوى العاملة كفر الشيخ: توجيه إنذارات للمنشأة المخالفة ورعاية 4269 عامل اجتماعيا

قال الدكتور حازم علي حسن، وكيل وزارة القوى العاملة بكفر الشيخ.تم التفتيش على 25 منشأة يضم كل منها أكثر من 50 عامل ، في مجال السلامة المهنية، وتم توجيه انذار لهم، وتم منحهم مهلة، كما تم التفتيش على 235 منشأة، يضم كل منها أقل من 50 عامل ، وكانت نتيجة التفتيش، أن 76 منشأة مستوفاة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتم توجيه إنذارات 159 منشأة.

وأضاف حسن، لـ " اليوم السابع"، وتم إعادة التفتيش على 123 منشأة انتهت بتحرير 17 محضر سلامة ، بحضور 8 لجان تراخيص، وفحص 13 حالة ، وتم منح 6 تراخيص، وتم عمل قياس مهارة ل 610 حالة، وتم عمل ترخيص مزاولة مهنة ل 610 حالة.

وأكد وكيل وزارة القوى العاملة بكفر الشيخ، تم التفتيش على 503 منشأة تفتيش دوري ، ويوجد بها 635 عامل، وتم شن 6 حملات تفتيش شامل على 11 منشأة يوجد بها 317 عامل، وتم التفتيش على 120 منشأة يوجد بها 163 عامل، حملات تفتيش مراقبة ساعات العمل، و تم تحرير 45 إنذار للمخالفين.45، كما تم رعاية 4254 عامل رعاية اجتماعية بمبلغ 2127000 جنيه، والرعاية الصحية ل 15 حالة بمبلغ 48 ألف جنيه.