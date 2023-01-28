اليوم السابع
Ads
السبت، 28 يناير 2023 03:16 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

القوى العاملة كفر الشيخ: توجيه إنذارات للمنشأة المخالفة ورعاية 4269 عامل اجتماعيا

السبت، 28 يناير 2023 02:00 ص
القوى العاملة كفر الشيخ: توجيه إنذارات للمنشأة المخالفة ورعاية 4269 عامل اجتماعيا الدكتور حازم علي حسن وكيل وزارة القوى العاملة بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور حازم علي حسن، وكيل وزارة القوى العاملة بكفر الشيخ.تم التفتيش على 25 منشأة يضم كل منها أكثر من 50 عامل ، في مجال السلامة المهنية، وتم توجيه انذار لهم، وتم منحهم مهلة، كما تم التفتيش على  235 منشأة، يضم كل منها أقل من 50 عامل ، وكانت نتيجة التفتيش، أن  76  منشأة مستوفاة لاشتراطات السلامة  والصحة المهنية، وتم توجيه  إنذارات 159 منشأة.

وأضاف حسن،  لـ " اليوم السابع"، وتم إعادة التفتيش على 123 منشأة انتهت بتحرير 17 محضر سلامة ، بحضور 8   لجان تراخيص، وفحص  13 حالة ، وتم منح 6 تراخيص، وتم عمل قياس مهارة ل 610  حالة، وتم عمل ترخيص مزاولة مهنة ل 610 حالة.

وأكد وكيل وزارة القوى العاملة بكفر الشيخ، تم التفتيش على 503 منشأة تفتيش دوري ، ويوجد بها 635 عامل، وتم شن 6 حملات  تفتيش شامل على 11 منشأة يوجد بها 317  عامل، وتم التفتيش على 120  منشأة يوجد بها   163  عامل، حملات تفتيش مراقبة ساعات العمل، و تم تحرير 45 إنذار للمخالفين.45، كما تم رعاية 4254 عامل رعاية اجتماعية بمبلغ  2127000 جنيه، والرعاية الصحية ل  15 حالة بمبلغ 48 ألف جنيه.

 


كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ

قوى عاملة

منشأة خدمية

فرص عمل

حملات تفتيشية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة