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القبض على لص الحقائب بالقاهرة

السبت، 28 يناير 2023 12:15 م
القبض على لص الحقائب بالقاهرة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بقيام (أحد الأشخاص) يستقل دراجة نارية ، بخطف حقيبة يدها وبداخلها (مبلغ مالى - هاتف محمول) ولاذ بالفرار.
 
بتكثيف التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد الدراجة النارية المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة ، وتبين أنها قيادة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة).
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (فرد خرطوش - طلقتان لذات العيار - مبلغ مالى من متحصلات وقائع السرقة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المُشار إليها وأقر بحيازته للسلاح النارى للدفاع ، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المستولى عليه لدى (عميلته "ربة منزل - مقيمة بذات العنوان "سيئة النية") كما تم بإرشاده ضبط الدراجة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القبض على لص

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