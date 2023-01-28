القبض على المتهم بضرب سيدة وسرقتها فى مدينة نصر

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، من (إحدى السيدات - مقيمة بالجيزة)، بأنه حال استقلالها سيارة عبر أحد تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بتوصيل المواطنين، لتوصيلها إلى منطقة التجمع الخامس، وحال تواجدهما بطريق (القاهرة /السويس) بدائرة القسم، قام قائدها بالتعدى عليها بالضرب، واستولى منها على مبلغ مالى ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تبين أن قائد السيارة (سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة قنا).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله السيارة المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبحوزته ( فرد خرطوش)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وحيازته للسلاح بقصد استخدامه فى وقائع السرقة، وباستدعاء المبلغة تعرفت على المتهم واتهمته بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.