"الزراعة" تكشف تفاصيل‫ 6 محددات لتطوير حديقة الحيوان والأورمان

كتبت أسماء نصار

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن الهيئة القومية للإنتاج الحربي المسند إليها عملية تطوير حديقة الحيوان والأورمان والإشراف على التشغيل والصيانة والإدارة بشكل علمى سوف تستعين بتحالف الشركات العالمية المتخصصة في تطوير الحدائق وبالشراكة مع القطاع الخاص المصري بما يمكنها من تحقيق متطلبات التطوير.

وأضافت وزارة الزراعة أنها ستظل محتفظه بملكية الحديقتين ولامجال ولاتفكير فى نقل الملكية لأى جهة كانت كما يشاع من أكاذيب مغلوطة من بعض مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام المغرضة.

وفى التقرير التالى نتعرف على 6 محددات لتطوير حديقة الحيوان والأورمان.

1- رجوع حديقة الحيوان للإدراج ضمن الاتحاد العالمي لحدائق الحيوان.

2- انفاق علي التطوير ما لا يقل عن مليار جنيه سوف تنفقه الهيئه القوميه للانتاج الحربى مع جهات من مواردهم وغير مسترد دون تحمل وزارة الزراعة أى أعباء ومقابل حصولها على حق الانتفاع للحديقتين بمقابل سنوى يدفع ايضا للوزارة يفوق أضعاف ماتحققه الحديقتين حاليا مع زيادة سنوية مطردة .

3 - عدم المساس بالمساحات الخضراء والحفاظ على الأشجار والنباتات النادرة بالحديقتين

4- عدم المساس بالمباني الاثرية والتاريخيه مثل كوبرى إيفل والقاعة الملكية والجبلاية وجزيرة الشاي والمتحف الحيواني وغيرهم.

5- نسبة المباني لا تتجاوز 9٪؜ من اجمالي مساحة يعني اقل من 1٪؜.

6 - ستظل ملكية الحديقتين خالصة لوزارة الزراعة وستعود للوزارة بعد انتهاء مدة حق الانتفاع .