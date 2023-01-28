اليوم السابع
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السبت، 28 يناير 2023 03:44 م
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الرئيس السيسي يلتقى غدا فى أرمينيا رئيسى الوزراء والجمهورية

السبت، 28 يناير 2023 03:44 م
الرئيس السيسي يلتقى غدا فى أرمينيا رئيسى الوزراء والجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مدينة ييريفان عاصمة أرمينيا، وذلك في زيارة ثنائية هى الأولى من نوعها لرئيس مصر منذ استقلال أرمينيا.
 
وأوضح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس سيلتقى غداً فى أرمينيا بكلٍ من "نيكول باشينيان" رئيس وزراء جمهورية أرمينيا، و"فاهاجن خاتشاتوريان" رئيس الجمهورية، حيث من المنتظر أن يتم تبادل الرؤى بشأن سبل تعظيم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين على شتى الأصعدة، وفي كافة القطاعات، خاصةً التجارية والاستثمارية، فضلاً عن التباحث بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

السيسي

الرئيس السيسي

السيسي يزور ارمينيا

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