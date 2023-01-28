اليوم السابع
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استعداداً للتقديم للعام الدراسي المقبل.. خريطة المدارس الرسمية الدولية

السبت، 28 يناير 2023 12:16 م
استعداداً للتقديم للعام الدراسي المقبل.. خريطة المدارس الرسمية الدولية المدارس الدولية
كتب محمود طه حسين

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أعلنت بعض المدارس الرسمية الدولية فتح باب التقدم لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي المقبل بداية فبراير المقبل، كما أنه من المقرر أن تتيح المدارس الرسمية الدولية التقدم لها خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسى الحالى، نستعرض فى التقرير التالى خريطة توزيع المدارس الرسمية الدولية الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
 
 
وتضم المدارس المصرية الدولية التي تقدم مناهج البكالوريا الدولية IB الفروع التالية: 
 
- المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد
 
- المدرسة المصرية الدولية بالمعراج
 
- المدرسة المصرية الدولية بالتجمع.
 
 - تضم المدارس الرسمية الدولية (IPS) التي تدرس مناهج IG الفروع التالية: 
 
- المدرسة الرسمية الدولية بالشروق.
- المدرسة الرسمية الدولية بالعبور.
 
- المدرسة الرسمية الدولية ببورسعيد 1.
 
- المدرسة الرسمية الدولية ببورسعيد 2.
 
- المدرسة الرسمية الدولية بالمنصورة.
 
- المدرسة الرسمية الدولية بالإسكندرية.
 
- المدرسة الرسمية الدولية بدمياط.
 
- المدرسة الرسمية الدولية بكفر الشيخ.
 
- المدرسة الرسمية الدولية بزهراء مدينة نصر.
 
- المدرسة الرسمية الدولية بمصطفى النحاس.
 
- المدرسة الرسمية الدولية بأكتوبر 1.
 
- المدرسة الرسمية الدولية بأكتوبر 2.
 
- المدرسة الرسمية الدولية بأكتوبر 3.
 
- المدرسة الرسمية الدولية بطنطا.
 
- المدرسة الرسمية الدولية بالعاشر من رمضان.
 
- المدرسة الرسمية الدولية بالعاصمة الإدارية.
 
- المدرسة الرسمية الدولية بالنوبارية
 
- المدرسة الرسمية الدولية بالمقطم.
 
- المدرسة الرسمية الدولية بروض الفرج.
- المدرسة الرسمية الدولية بالتجمع الخامس.
 
 
المدارس الرسمية الدولية تقدم نموذجًا تعليميًا دوليًا يعتمد على مناهج مصممة بأحدث الاتجاهات فى العالم، كما حققت نجاحات كبيرة فى ظل الإقبال الشديد عليها.
 
- المدارس الرسمية الدولية، تهدف لإتاحة الفرصة لأولياء الأمور الراغبين في تعليم أبنائهم تعليمًا دوليًا بتكاليف أقل، كما تدعم المدارس(النظام البريطاني - البكالوريا الدولية) بمصروفات مناسبة.
 
 - تسعى الوزارة إلى التوسع فى أعداد هذه المدارس خلال المرحلة المقبلة، والعمل على توفير كافة الإمكانات اللازمة لهذه النوعية من التعليم، وإعداد الفصول بالشكل المناسب، بالإضافة إلى كفاءة المعلمين واتباعهم الطرق الحديثة للتدريس.

التربية والتعليم

المدارس الرسمية الدولية

خريطة المدارس الرسمية الدولية

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اخبار التعليم



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