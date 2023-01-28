اتحاد المشروعات الصغيرة يطالب بتصنيع المنتجات الصغيرة كبديل للاستيراد

كتب مدحت عادل

طالب المهندس علاء السقطى رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بسرعة مساعدة الشباب على إقامة مشروعات صناعية صغيرة للمنتجات الاستهلاكية الصغيرة التى تستهلك قيمة كبيرة من الفاتورة الاستيرادية لمصر .

وأكد علاء السقطى رئيس الاتحاد في تصريح له اليوم، أن استهلاك مصر من فرش الأسنان والبالونات والاساتك وتوك الشعر ولعب الأطفال البسيطة وخلل الأسنان وغيرها من المنتجات لا تتطلب مواد خام صعبة أو تكنولوجية معقدة، وبالتالي من الممكن تصنيعها محلياً وتوفير الموارد الدولارية التي تنفق في استيرادها.

وأوضح السقطى، أن فاتورة استيراد خطوط الانتاج الخاصة بتلك المنتجات أقل كثيرا من استيراد المنتجات نفسها، حيث يمكن استيراد الآلات وتشغيلها فى اليوم التالى مباشرة بدون أى مشكلات فنية لذلك لابد من تدخل الدولة فى توفير تلك الماكينات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبدء تشغيلها فى أسرع وقت لتقليل الواردات .