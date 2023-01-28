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إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائى فى بنى سويف

السبت، 28 يناير 2023 11:22 ص
إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائى فى بنى سويف اسعاف - أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

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أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة، صباح اليوم السبت، باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة طعام فاسدة بمدينة بني سويف، ونقلوا بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول 5 أشخاص من أسرة واحدة إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي مصابين باشتباه تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة طعام فاسدة.
 
واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى سهير.م.أ 15 عامًا، و ماهر س.ع، 41 عامًا، و زوجته أسماء.أ.هـ، 36 عامًا، وأبنائهم مروان، 10 أعوام، و مازن 8 أعوام، وملك، 5 أعوام، مصابين بحالة إعياء، و مغص، وقيء، واشتباه تسمم غذائي، نتيجة تناولهم وجبة جبنة فاسدة.
 
وجرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وحجزهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية، و تحرر محضر بالواقعة.


 

 


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