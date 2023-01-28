إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائى فى بنى سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول 5 أشخاص من أسرة واحدة إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي مصابين باشتباه تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة طعام فاسدة.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى سهير.م.أ 15 عامًا، و ماهر س.ع، 41 عامًا، و زوجته أسماء.أ.هـ، 36 عامًا، وأبنائهم مروان، 10 أعوام، و مازن 8 أعوام، وملك، 5 أعوام، مصابين بحالة إعياء، و مغص، وقيء، واشتباه تسمم غذائي، نتيجة تناولهم وجبة جبنة فاسدة.

وجرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وحجزهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية، و تحرر محضر بالواقعة.





