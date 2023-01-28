إصابة شخصين إثر وقوع حادث مرورى في دمياط بسبب سباق دراجات بخارية

دمياط - هيثم مراد

أصيب شخصان فى حادث مرورى بمدينة دمياط بالطريق الرابط بين "دمياط - بورسعيد"، بإصابات بالغة، وذلك إثر قيام مجموعة من الشباب بتنظيم سباق الدراجات البخارية

وكانت قوات الأمن قد تلقت بلاغا أفاد وقوع حادث مروري بمدينة دمياط، أسفر عن إصابة شخصين بإصابات خطيرة، وعلى الفور تحركت قوة أمنية من قبل قسم شرطة ثان دمياط نحو موقع البلاغ، فيما قام مرفق الإسعاف بالنفع بسيارتين لنقل المصابين والتعامل مع الأمر.

وقامت قوات الأمن بالتحفظ على المركبات، وتحرير المحضر اللازم للواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة حيال الواقعة، بينما قام رجال الإسعاف بنقل المصابين لمستشفي دمياط التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وروى شهود عيان أن مجموعة من الشباب قاموا بتنظيم سباق الدراجات البخارية، مؤكدين قيامهم بالقيادة بسرعات تجاوزت الحد المسموح به، والحادث جاء نتيجة القيادة بسرعة زائدة مما أدى إلي اصطدام دراجة بخارية بأخرى.

وأكد أهالى المنطقة أنهم حاولوا تقديم الإسعافات الأولية للمصابين لحسن قدوم سيارات الإسعاف، غير أن أحدهم كانت إصابته خطيرة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بضرورة تكثيف الحملات المرورية بالشوارع الرئيسية وكذلك الميادين العامة، للحد من وقوع تلك الحوادث، كما شددت أيضًا على ضرورة تكثيف حملات المرور لضبط المركبات غير المرخصة، وكذلك تنظيم سير الدراجات البخارية بالشكل الذي يضمن سلامة الجميع وتحقيق الأمن العام بين المواطنين.

واضافت محافظ دمياط، ضرورة تعاون الأهالى مع رجال الشرطة و الانصياع إلي التعليمات المعلنة من قبل إدارة المرور، بشأن القيادة بالسرعات المقررة حفاظا على سلامة الجميع، موضحة أهمية تعاون الجميع من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.