اليوم السابع
Ads
السبت، 28 يناير 2023 05:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إجراء أول التداخلات الجراحية الميكروسكوبية للمخ والأعصاب بمستشفى سوهاج الجامعى

السبت، 28 يناير 2023 04:59 م
إجراء أول التداخلات الجراحية الميكروسكوبية للمخ والأعصاب بمستشفى سوهاج الجامعى إجراء أول التداخلات الجراحية الميكروسكوبية للمخ والأعصاب
سوهاج - محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجح فريق طبى من قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى سوهاج الجامعي، فى إجراء أول التدخلات الجراحية الميكروسكوبية للمخ والأعصاب بالمستشفى الجامعى الجديد، لتكون انطلاقة للجراحات الدقيقة المتخصصة بالمستشفى الجديد لخدمة المرضى من أهالى الصعيد.

وأكد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، على التطور الذى تشهده المستشفيات الجامعية فى تقديم الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين المرضى المترددين عليها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمنظومة الصحية وخاصة بمحافظات جنوب الصعيد، لتقديم الخدمات العلاجية على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة.

وأضاف عبد الخالق، أن المستشفى الجامعى الجديد والتى قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بافتتاحها خلال شهر يناير الماضى، تعد إضافة قوية للمنظومة الصحية وصرحًا معماريًّا وطبيًّا على أعلى مستوى، لخدمة قطاع كبير من المرضى بالمجتمع السوهاجى، ومحافظات جنوب الصعيد، وخطوة جديدة فى مسيرة التنمية لصعيد مصر.

وأشار الدكتور مجدى القاضى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إلى أنه قام الفريق الطبى بتركيب صمام بالمخ لطفل حديث الولادة من أطفال المبتسرين، والذى لم يتجاوز عمره 20 يوماً، حيث تم تشخيصه كحالة استسقاء بالمخ.

وأوضح الدكتور محمد احمد عبدالعال رئيس القسم، أنه تم نقل المريض إلى وحدة المبتسرين عقب التدخل الجراحى الدقيق، ومتابعته للتأكد من عمل الصمام المخى البريتونى ومتابعة العلامات الحيوية وضغط المخ، لافتاً إلى أن الطفل استعاد درجة الوعى كاملة مع الحركة الطبيعية للأطراف الأربعة وتم خروجه من المستشفى بحالة جيدة.

 

 


سوهاج

اخبار مصر

اخبار المحافظات

جامعة سوهاج

رئيس جامعة سوهاج

مستشفى سوهاج الجامعى

الجراحية الميكروسكوبية للمخ والأعصاب



الموضوعات المتعلقة

نقلة نوعية فى الخدمات الصحية.. تفاصيل إنشاء المدينة الطبية بجامعة المنوفية

السبت، 28 يناير 2023 04:00 م

أول مؤسسة تعليمية فرنسية تحظر استخدام روبوت ChatGPT

السبت، 28 يناير 2023 04:00 م

تعرف على أهداف مبادرة حياة كريمة فى محافظات مصر

السبت، 28 يناير 2023 04:00 م

مشروع الـ30 مليون بيضة بالقليوبية يواجه غلاء الأسعار.. المحافظ: ينتج 30 مليون بيضة سنويا ويضم مصنع أعلاف.. ومدير الطب البيطرى: يساهم فى بيع دجاج الأمهات بسعر مناسب.. ومدير المشروع: ننتج 4000 طبق يوميا

السبت، 28 يناير 2023 04:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة