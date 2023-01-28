أخبار مصر.. غدا ارتفاع بالحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على كافة الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

أول زيارة لرئيس مصرى منذ استقلالها.. الرئيس السيسي يصل أرمينيا ويلتقى غدا فى أرمينيا رئيسى الجمهورية والوزراء

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مدينة ييريفان عاصمة أرمينيا، وذلك في زيارة هى الأولى من نوعها لرئيس مصر منذ استقلال أرمينيا. متحدث الرئاسة: زيارة الرئيس السيسي لأرمينيا فى ضوء العلاقات التاريخية بين البلدين وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدينة ييريفان عاصمة أرمينيا، وذلك في زيارة ثنائية هى الأولى من نوعها لرئيس مصر منذ استقلال أرمينيا، وأوضح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن زيارة الرئيس لأرمينيا الصديقة وهى الأولى من نوعها لرئيس مصرى، تأتى في ظل العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي لا تقتصر فقط على الشق الرسمي وكون مصر أول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع أرمينيا عقب استقلالها، وإنما تتعدى ذلك لتشمل العلاقات الشعبية الوطيدة واستضافة مصر لجالية أرمينية كبيرة ساهمت من جانبها بدور هام في تاريخ مصر على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية. رئيس الوزراء يفتتح أحد مصانع الأدوية بالعاشر من رمضان افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أحد مصانع الأدوية بمدينة العاشر من رمضان، يرافقه عدد من الوزراء، وتوجَّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إلى مدينة "حدائق العاصمة"، الواقعة شرق مدينة بدر بمحافظة القاهرة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بها، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقيادات الوزارة. قبول دفعة جديدة من الأطباء للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة دفعة يوليو 2023 صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير / الدكتوراه للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية دفعة يوليو 2023 . رئيس الوزراء: إعلان خطة طرح الشركات فى البورصة لعام 2023 خلال أسبوعين قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن القطاع الخاص هام للغاية ويتم مناقشة كيفية تنشيط البورصة المصرية، وفى خلال أقل من أسبوعين سيتم إعلان خطة طرح الشركات، التي سيتم طرحها فى البورصة فى 2023، مضيفا أن الحكومة تعمل على توفير كافة التيسيرات الممكنة للقطاع الصناعي، موضحا إنه وجه وزير المالية بصرف دعم الصناعات بداية من العام القادم، وأن كافة المصانع عادت للعمل بكامل طاقتها، والعمل على إيجاد وفرة للخامات ومستلزمات الإنتاج، مضيفا أن مبادرة دعم الصناعة والزراعة بفائدة 11%؜ سيتم تفعيلها الأسبوع المقبل. رئيس الوزراء: تفعيل مبادرة دعم الصناعة والزراعة بفائدة 11% الأسبوع المقبل قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن كافة المصانع عادت للعمل بكامل طاقتها، والعمل على إيجاد وفرة للخامات ومستلزمات الإنتاج، مضيفا أن مبادرة دعم الصناعة والزراعة بفائدة 11%؜ سيتم تفعيلها الأسبوع المقبل. وزير الأوقاف: لن نحدد وقتا معينا لصلاة التراويح والأمر متروك للإمام والمصلين أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أنه لم يتم تحديد وقت أو مدة معينة لأداء صلاة التراويح فى شهر رمضان المقبل، مؤكدًا أنه لن يتم تحديد وقت محدد لأداء صلاة التراويح

رئيس أذربيجان: دور مصر محورى كركيزة للأمن والسلام فى الشرق الأوسط وأفريقيا عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مباحثات على مستوى القمة مع الرئيس الأذري إلهام علييف بمقر قصر "زوجلوب" الرئاسي بباكو، وذلك في ثاني أيام زيارة الرئيس الرسمية لأذربيجان. رئيس الوزراء: المصانع عادت للعمل بكامل طاقتها ولديها مخزون يكفى شهرين قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة تعمل على توفير كافة التيسيرات الممكنة للقطاع الصناعي، موضحا إنه وجه وزير المالية بصرف دعم الصناعات بداية من العام القادم، وأن كافة المصانع عادت للعمل بكامل طاقتها ولديها مخزون يكفي من شهر لشهرين، والعمل على إيجاد وفرة للخامات ومستلزمات الإنتاج، مضيفا أن مبادرة دعم الصناعة والزراعة بفائدة 11% سيتم تفعيلها الأسبوع المقبل القوى العاملة تنفى شائعة صرف 1000 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة جددت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم السبت تنبيهها على المواطنين بعدم الإنسياق وراء الشائعات الخاصة بمنح العمالة غير المنتظمة

أسعار الذهب تنخفض 100 جنيه.. وعيار 21 يتراجع إلى 1750 جنيها

تشهد أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوعين الماضيين منذ يوم 13 يناير 2023 وحتى فتح التعامل على الذهب اليوم السبت 28 يناير هبوط بحوالي 100 جنيه تقريبًا لينخفض عيار 21 من 1850 إلي 1750 جنيها.

السفينة PAREA تصل ميناء سفاجا البحري وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسي

استقبل ميناء سفاجا البحري، اليوم السبت، السفينة PAREA وعلى متنها 63 الف طن قمح روسي لحساب هيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث قامت الجهات المعنية بالميناء باتخاذ اللازم من اجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بالإفراج عنها وتفريغها .