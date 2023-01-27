5 طرق طبيعية لزيادة درجة حرارة جسمك فى فصول الشتاء القاسية

كتبت إيناس البنا

مع انخفاض درجات الحرارة خلال أشهر الشتاء، يكافح الكثير من الناس للحفاظ على أجسادهم دافئة، بينما يمكن أن يساعد رفع منظم الحرارة أو وضع طبقات على الملابس الإضافية، هناك أيضًا طرق طبيعية لزيادة درجة حرارة الجسم والبقاء دافئًا.

طرق طبيعية لزيادة درجة حرارة جسمك في فصول الشتاء الشديدة وفقًا لموقع "onlymyhealth"

1. الانخراط في النشاط البدني

واحدة من أسهل الطرق لرفع درجة حرارة الجسم هي من خلال النشاط البدني، تولّد التمارين الرياضية الحرارة، والتي يمكن أن تساعد في تدفئة جسمك في يوم بارد، حتى المشي لمسافة قصيرة أو الركض حول المبنى يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد دمج تدريب المقاومة في روتين التمرين في بناء كتلة العضلات ، والتي يمكن أن تساعد أيضًا في الحفاظ على دفئك.

2. استهلك النظام الغذائي الصحيح

طريقة طبيعية أخرى لزيادة درجة حرارة جسمك هي اتباع نظام غذائي، يمكن أن يساعد تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والبروتين في تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك، والتي بدورها يمكن أن تساعد في الحفاظ على دفئك، تشمل الأمثلة على الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية والبروتين المكسرات والبذور واللحوم ومنتجات الألبان، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يساعد شرب السوائل الدافئة مثل الشاي أو الشوكولاتة الساخنة في تدفئة جسمك من الداخل.

3. المكملات العشبية

يمكن أن تساعد بعض المكملات العشبية أيضًا في زيادة درجة حرارة الجسم، الزنجبيل ، على سبيل المثال ، استخدم لعدة قرون كعلاج طبيعي لنزلات البرد والانفلونزا، يحتوي على مركبات يمكن أن تساعد في تحفيز تدفق الدم وتدفئة الجسم، وبالمثل، يُعرف الفلفل الحار أيضًا بخصائصه الدافئة. يحتوي على مركب يسمى الكابسيسين، والذي يمكن أن يساعد في زيادة الدورة الدموية ورفع درجة حرارة الجسم.

4. ممارسة اليوجا أو التأمل

هناك طريقة أخرى لزيادة درجة حرارة جسمك من خلال ممارسة اليوجا والتأمل. في حين أن بعض تمارين اليوجا وتمارين التنفس يمكن أن تساعد في تحفيز تدفق الدم وتدفئة الجسم ، يمكن أن يساعد التأمل على استرخاء العقل وتقليل التوتر.

5. حافظ على منزلك معزولاً

أخيرًا، من المهم إبقاء منزلك معزولًا جيدًا للمساعدة في الاحتفاظ بالحرارة، يمكن القيام بذلك عن طريق إغلاق أي مسودات، وإضافة العزل للجدران، والتأكد من أن النوافذ مغلقة بشكل صحيح، بالإضافة إلى ذلك ، فإن إغلاق الستائر والستائر العاتمة ليلاً يمكن أن يساعد في الحفاظ على الحرارة داخل منزلك.

هناك العديد من الطرق الطبيعية لزيادة درجة حرارة جسمك خلال فصول الشتاء الشديدة. إن ممارسة النشاط البدني ، وتناول الأطعمة الدافئة ، وتناول المكملات العشبية ، وممارسة اليوجا ، والتأمل ، والحفاظ على منزلك معزولًا جيدًا ، كل ذلك يساعد على إبقائك دافئًا ومرتاحًا خلال الأشهر الباردة. من المهم ملاحظة أنه من المهم دائمًا الاعتناء بنفسك والاستماع إلى جسدك. إذا كنت تشعر بالبرد الشديد ، فلا تتردد في وضع طبقات أكثر أو استخدام جهاز تدفئة.