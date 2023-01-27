محكمة نيبالية تقضي بإقالة نائب رئيس الوزراء لانتهاكه قوانين الجنسية

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قضت المحكمة العليا في نيبال اليوم الجمعة، بإقالة نائب رئيس الوزراء رابي لاميتشان، من منصبه ومن مقعده البرلماني لانتهاكه قوانين الجنسية، بالرغم عن تخليه عن الجنسية الأمريكية بعد عودته إلى نيبال.

وأوضحت المحكمة -في حيثيات حكمها حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية- أنه بعد حصول لاميتشان على الجنسية الأمريكية لم يعد مواطنا نيباليا (لأن القوانين النيبالية لا تسمح بالجنسية المزدوجة)، وأنه بعد تخليه عن جنسيته الأمريكية، لم يتقدم بطلب للحصول على الجنسية النيبالية، وبالتالي فانه لا يحق له خوض الانتخابات من الأساس.

بدوره، رحب لاميتشان بقرار المحكمة، وقال للصحفيين إنه أصبح الآن بدون أي جنسية ولا يمكنه الإدلاء بأي تعليقات.

كان لاميتشان قد تولى منصب نائب رئيس الوزراء بعد انضمام حزبه المشكل حديثا إلى الحكومة الائتلافية الشهر الماضي .. وقد حصل حزبه (الحزب الوطني المستقل) على 20 مقعدا فى انتخابات مجلس النواب التي جرت في 20 نوفمبر الماضي.