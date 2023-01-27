اليوم السابع
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عميد سابق بالأزهر يكشف الطريقة النبوية للحصول على نوم هادئ فى ثلاث خطوات

الجمعة، 27 يناير 2023 05:00 ص
عميد سابق بالأزهر يكشف الطريقة النبوية للحصول على نوم هادئ فى ثلاث خطوات الأزهر الشريف
كتب لؤى على

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كشف الدكتور مختار مرزوق، عميد كلية أصول الدين السابق بجامعة الأزهر فرع أسيوط واستاذ التفسير ، الطريقة النبوية للحصول على نوم هادئ ، وذلك ردا على سؤال كيف أحصل على نوم هادئ ليلا ؟ ، وجاء رده كالآتى:

 

من أراد الحصول على نوم هادئ بعون الله تعالى فعليه أن يقوم بثلاثة أعمال:

 

العمل الأول

قراءة المعوذات الثلاث الإخلاص والفلق والناس في كفيه وأن يمسح بهما رأسه وما استطاع من جسده .

   

العمل الثانى

قراءة آية الكرسى فقد ورد أن من قرأها لا يزال معه من الله حافظ ولا يقربه شيطان .

 

العمل الثالث

 قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة ( آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ) الخ الآيتين قبل النوم ))  .

 

هذا التحصين العظيم له أعظم الفوائد لمن واظب عليه قبل النوم ويتضح ذلك فيما يلي : .

أولا
 

 عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من قرأ بالآيتين من أخر سورة البقرة في ليلة كفتاه )

وفي معنى كفتاه أقوال منها ما يلي .

1 - أجزأتاه عن قيام الليل

2 - كفتاه من كل سوء

3 - كفتاه شر الشياطين

4 - دفعتا عنه شر الجن والشياطين ... الخ

 

ثانيا
 

قراءة هاتين الآيتين سبب لطرد الشياطين من المكان

عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة . ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان ) 

ونصه عند ابن حبان ( الآيتان ختم بهما سورة البقرة لا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان ).

 


جامعة الازهر

الازهر الشريف

كلية اصول الدين

النوم

طريقة النوم



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