عميد سابق بالأزهر يكشف الطريقة النبوية للحصول على نوم هادئ فى ثلاث خطوات

كتب لؤى على

كشف الدكتور مختار مرزوق، عميد كلية أصول الدين السابق بجامعة الأزهر فرع أسيوط واستاذ التفسير ، الطريقة النبوية للحصول على نوم هادئ ، وذلك ردا على سؤال كيف أحصل على نوم هادئ ليلا ؟ ، وجاء رده كالآتى:

من أراد الحصول على نوم هادئ بعون الله تعالى فعليه أن يقوم بثلاثة أعمال:

العمل الأول

قراءة المعوذات الثلاث الإخلاص والفلق والناس في كفيه وأن يمسح بهما رأسه وما استطاع من جسده .

العمل الثانى

قراءة آية الكرسى فقد ورد أن من قرأها لا يزال معه من الله حافظ ولا يقربه شيطان .

العمل الثالث

قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة ( آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ) الخ الآيتين قبل النوم )) .

هذا التحصين العظيم له أعظم الفوائد لمن واظب عليه قبل النوم ويتضح ذلك فيما يلي : .

أولا



عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من قرأ بالآيتين من أخر سورة البقرة في ليلة كفتاه )

وفي معنى كفتاه أقوال منها ما يلي .

1 - أجزأتاه عن قيام الليل

2 - كفتاه من كل سوء

3 - كفتاه شر الشياطين

4 - دفعتا عنه شر الجن والشياطين ... الخ

ثانيا



قراءة هاتين الآيتين سبب لطرد الشياطين من المكان

عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة . ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان )

ونصه عند ابن حبان ( الآيتان ختم بهما سورة البقرة لا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان ).