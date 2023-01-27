عاطل مدينة السلام يعترف بالإتجار بالآيس المخدر والحشيش

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف متهم بالاتجار بالمواد المخدرة، تم ضبطه في مدينة السلام بالقاهرة، وبحوزته كمية من مخدر الآيس، والحشيش، بترويج المواد المخدرة بين عملائه مستخدما دراجة نارية، وذكر أنه اعتاد تخزين المضبوطات بمسكنه، تمهيدا لترويجها بين عملائه.

واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث، وما توصلت له التحقيقات، قررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مديرية أمن القاهرة، تشير لتورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة في مدينة السلام.

عقب تقنين الإجراءات تم القبض عليه، وبحوزته كيلو من مخدر الآيس، وكمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وعدد من الطلقات النارية، وميزان حساس، و3 هواتف محمولة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، لتقرر النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.