عاطلان يعترفان بالإتجار فى الحشيش وترويجه بين زبائنهما بعين شمس

كتب بهجت أبو ضيف

أرشد عاطلين تم القبض عليهما في عين شمس بالقاهرة، وبحوزتهما ما يقرب من 2 كيلو من مخدر الحشيش، عن هوية عاطل تحصلا منه على المخدر، وذكرا أنهما يتوليا ترويجه بين عملائهما بمنطقة عين شمس، وعدة مناطق أخرى.

واعترف المتهمان بتخزين المخدر بمسكن أحدهما، تمهيدا لترويجه بين عملائهما، عقب التواصل معهم هاتفيا، واعترف أن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من حصيلة ترويج المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مديرية أمن القاهرة، تفيد اتجار عاطلين بالمواد المخدرة في عين شمس، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبحوزتهما ما يقرب من 2 كيلو من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتفين محمول، وعدد من الطلقات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.