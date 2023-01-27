عاصفة ترابية تضرب الإسكندرية من الكورنيش إلى الصحراوى.. صور

الإسكندرية - أحمد الزغبي

سادت حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على كافة أنحاء محافظة الإسكندرية اليوم الجمعة، مصحوبة برياح محملة بالرمال والأتربة، ما تسبب في ضعف الرؤية على طريق كورنيش البحر، مع وجود فرصة لسقوط الأمطار، فيما حذرت الجهات المعنية ونصحت بضرورة الحرص أثناء التعامل مع الأحوال الجوية.

وضربت عاصفة ترابية أرجاء متفرقة بمحافظة الإسكندرية، ما تسبب فى انعدام الروية على الطريق الدائري والصحراوى أمام السائقين بسبب شدتها، وذلك وفقا لتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، والتي حذرت من تعرض البلاد لنشاط الرياح المثير للرمال والأتربة ويتسبب فى انعدام الرؤية الأفقية.

وعلى الرغم من انتشار العاصفة الترابية ، لم يمنع المواطنين واهالى المحافظة من قضاء الإجازة الأسبوعية على طريق كورنيش البحر والتنزة في الأماكن الساحلية استمتاع بطقس المدينة الساحلية .

وحرص رجال المرور والأمن فى انتشار بكافة الميادين والشوارع الرئيسية لتيسير الحركة المرورية أمام السائقين ومنع من تعطلها ، وسط متابعه من مسئولى هيئة الصرف الصحي برئاسة اللواء محمود نافع رئيس الشركة لمتابعة الأحوال الجوية وتوجيه سيارات الصرف الصحي والمدمجة للميادين والشوارع العامة تحسبا لسقوط الأمطار خلال الساعات القليلة المقبلة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، مرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية من التعرض للرياح المثيرة للرمال والأتربة ونصحت بعدم مغادرة المنزل الا فى حالة الضرورة القصوى، منوهة إلى ضرورة ارتداء الكمامات فى حالة الضرورة القصوى التي تستدعي مغادرة المنازل لحمايتهم.

وسجلت درجات الحرارة العظمى فى الإسكندرية اليوم الجمعة، نحو 23 درجة مئوية، بينما سجلت درجة الحرارة الصغرى، نحو 15 درجة مئوية وبلغت فرص سقوط الأمطار نحو 30 %، بينما بلغت سرعة الرياح 18 كيلومتر فى الساعة وسجلت نسبة الرطوبة نحو 48%.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من برودة الطقس خلال الفترة المقبلة، ودعت المواطنين إلى عدم الانخداع فى حالة الطقس والارتفاع الملحوظ فى درجات الحرارة، مؤكدة أنه ارتفاع مؤقت وأن درجات الحرارة ستعود إلى طبيعتها وتعاود الانخفاض مرة أخرى ليكون طقس شتوي بارد، منوهة إلى أن فصل الشتاء مازال مستمر حتى 21 مارس المقبل.



وحدث الانقلاب الشتوى هذا العام 2022 الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.