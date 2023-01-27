ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، قيام (عدد 3 أشخاص) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم.. وبحوزتهم (مبالغ مالية "محلية وأجنبية")، بمواجهتهم اعترفوا بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفي، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.