اليوم السابع
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الجمعة، 27 يناير 2023 02:20 م
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ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي

الجمعة، 27 يناير 2023 01:47 م
ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، قيام (عدد 3 أشخاص) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم.. وبحوزتهم (مبالغ مالية "محلية وأجنبية")، بمواجهتهم اعترفوا بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفي، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 


الاتجار بالنقد الاجنبى

النقد الاجنبى

وزارة الداخليه

اخبار الحوادث



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