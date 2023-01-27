اليوم السابع
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ضبط 25 قضية مخدرات وتنفيذ 7 آلاف حكم قضائي بحملات أمنية

الجمعة، 27 يناير 2023 01:50 م
ضبط 25 قضية مخدرات وتنفيذ 7 آلاف حكم قضائي بحملات أمنية حملات أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، واستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دوائر جميع الأقسام والمراكز بنطاق المديرية،  أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

ضبط (14) قطعة سلاح نارى وأبيض، ضبط (25) قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها ( كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، بحوزة (31) متهم،  لعدد (16) منهم معلومات جنائية.

إضافة إلى تنفيذ (7536) حكم قضائى متنوع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.

 

 


حملات امنيه

تجارة السلاح

احكام قضائيه

اخبار الحوادث



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