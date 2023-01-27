ضبط مخالفات بالمخابز فى حملة تموينية بالدقهلية

شنت مديرية التموين بالدقهلية، حملة مكبرة على عدد من المخابز للتأكد من المواصفات ومدى جوده الخبز المعروض للمواطنين، وذلك بمشاركة مأموري الضبط القضائي.

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من المخالفات حيث تم تحرير عدد 3 محاضر تصرف في إجمالى 105 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة 50 كيلو جرام بما يعادل 5.25 طن، عدد 23 محضر نقص وزن بمقدار من 7 إلي 23 جرام، عدد 12 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، عدد 4 محاضر عدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمية عدد 1 محضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين.

وأكد السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية علي تحويل المحاضر بالمخالفات السابق ذكرها إلى النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، والتاكيد علي استمرار الحملات التموينية لتحقيق أقصى درجات الرقابة والتفتيش على المخابز لضمان وصول الدعم لمستحقيه وضبط المخالفين.