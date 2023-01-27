ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تزييف وترويج العملات المالية المقلدة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (3 أشخاص- لإثنين منهم معلومات جنائية)، وبحوزتهم (مبالغ مالية" صحيحة، ومقلدة" - فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - 2 هاتف محمول- الأدوات والأوراق المستخدمة فى طباعة العملات المقلدة – سيارة ملك أحدهم).

وبمواجهتهم اعترف أحدهم بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى اصطناع وتزوير العملات المالية المقلدة، بقصد ترويجها على عملائه مقابل تحصله على مبالغ مالية ، وقيام المتهمان الآخران بالتحصل على تلك العملات لترويجها بين أوساط المواطنين.

وبتطوير مناقشة المتهم المذكور أضاف بقيامه بتسليم مبالغ مالية مقلدة لـ (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية) بقصد ترويجها بين أوساط المواطنين ، وأصحاب المحال التجارية "أمكن ضبطه" ، وبمواجهته أقر بتسليمه العملات المقلدة لشخصين "محددين"، وبإعداد الأكمنة اللازمة ، أمكن ضبطهما وبحوزتهما (مبلغ مالى "مقلد") ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للعملات المالية المقلدة على النحو المشار إليه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.