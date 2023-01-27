اليوم السابع
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الجمعة، 27 يناير 2023 02:12 م
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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تزييف وترويج العملات المالية المقلدة

الجمعة، 27 يناير 2023 02:11 م
ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تزييف وترويج العملات المالية المقلدة المتهمون عقب إلقاء القبض عليهم وبحوزتهم المضبوطات
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط  (3 أشخاص- لإثنين منهم معلومات جنائية)، وبحوزتهم (مبالغ مالية" صحيحة، ومقلدة" - فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - 2 هاتف محمول- الأدوات والأوراق المستخدمة فى طباعة العملات المقلدة – سيارة ملك أحدهم).

وبمواجهتهم اعترف أحدهم بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى اصطناع وتزوير العملات المالية المقلدة، بقصد ترويجها على عملائه مقابل تحصله على مبالغ مالية ، وقيام المتهمان الآخران بالتحصل على تلك العملات لترويجها بين أوساط المواطنين.

 

وبتطوير مناقشة المتهم المذكور أضاف بقيامه بتسليم مبالغ مالية مقلدة لـ (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية) بقصد ترويجها بين أوساط المواطنين ، وأصحاب المحال التجارية "أمكن ضبطه" ، وبمواجهته أقر بتسليمه العملات المقلدة لشخصين "محددين"، وبإعداد الأكمنة اللازمة ، أمكن ضبطهما وبحوزتهما (مبلغ مالى "مقلد") ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للعملات المالية المقلدة على النحو المشار إليهتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


الأجهزة الأمنية

تقليد العملة

العملات المالية

تشكيل عصابى

أمن القاهرة



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