ضبط أكثر من 4 آلاف عبوة و 5 أطنان مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك بالغربية

الغربيــــة عادل ضرة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حرص المحافظة على استمرار حملات الرقابة، للتأكد من مدى صلاحية السلع الغذائية المقدمة للمواطنين، للحفاظ على الصحة العامة، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.

وجاء ذلك خلال متابعته حملات الهيئة القومية لسلامة الغذاء على الأسواق، منافذ البيع ومصانع الأغذية بالمحافظة، وذلك لمتابعة تنفيذ كافة الاشتراطات الواجب توافرها أثناء عملية تداول الغذاء منذ شرائه وحتى تناوله بالطريقة السليمة التي تحقق أعلى معايير السلامة والصحة لضمان حماية صحة المستهلك.

وأسفرت الحملات عن ضبط سلع غير صالحة للاستخدام الآدمي، ضمت( طن جبنة بيضاء، و11 ألف و 300 قرص مشبك، و12500 قطعة حلويات، و4320 عبوة عصير، و10000 عبوة غزل البنات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجوده صبغة Rhodamine غير مصرح بها، إلى جانب ضبط 2 طن و500 كجم ملح غير صالح للاستهلاك، ونص طن تمر هندي منتهي الصلاحية وطن خل مغشوش فاسد وغير صالح للاستهلاك) وتم ضبط جميع الكميات والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.