اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 يناير 2023 10:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط أكثر من 4 آلاف عبوة و 5 أطنان مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك بالغربية

الجمعة، 27 يناير 2023 09:51 م
ضبط أكثر من 4 آلاف عبوة و 5 أطنان مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك بالغربية جانب من السلع الغذائية
الغربيــــة عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حرص المحافظة على استمرار حملات الرقابة، للتأكد من مدى صلاحية السلع الغذائية المقدمة للمواطنين، للحفاظ على الصحة العامة، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.

 

وجاء ذلك خلال متابعته حملات الهيئة القومية لسلامة الغذاء على الأسواق، منافذ البيع ومصانع الأغذية بالمحافظة، وذلك لمتابعة تنفيذ كافة الاشتراطات الواجب توافرها أثناء عملية تداول الغذاء منذ شرائه وحتى تناوله بالطريقة السليمة التي تحقق أعلى معايير السلامة والصحة لضمان حماية صحة المستهلك.

 

وأسفرت الحملات عن ضبط سلع غير صالحة للاستخدام الآدمي، ضمتطن جبنة بيضاء، و11 ألف و 300 قرص مشبك، و12500 قطعة حلويات، و4320 عبوة عصير، و10000 عبوة غزل البنات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجوده صبغة Rhodamine غير مصرح بها، إلى جانب ضبط 2 طن و500 كجم ملح غير صالح للاستهلاك، ونص طن تمر هندي منتهي الصلاحية وطن خل مغشوش فاسد وغير صالح للاستهلاك) وتم ضبط جميع الكميات والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 


اخبار عاجلة

محافظة الغربية

محافظ الغربية

ضبط سلع غذائية فاسدة

الغربية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة