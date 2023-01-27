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راديو "BBC" يودع الأثير.. وإدارة هيئة الإذاعة البريطانية: نسعى لتعزيز المحتوى الرقمى

الجمعة، 27 يناير 2023 09:19 م
راديو "BBC" يودع الأثير.. وإدارة هيئة الإذاعة البريطانية: نسعى لتعزيز المحتوى الرقمى بى بى سى
كتب محمد جمال

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تتوقف اليوم الجمعة، إذاعة "بى بى سى عربى" البريطانية عن البث عبر الأثير، معلنة نهاية خدمة إعلامية استمرت لنحو 85 عامًا، وأعلنت هيئة الإذاعة البريطانية أن يوم 27 يناير 2023، سيكون موعد انتهاء الرحلة التى انطلقت عام 1938، بنت خلالها الإذاعة "ثقة كبيرة" مع مستمعيها حول العالم.

ومنذ مطلع يناير الماضي، عاش مستمعو إذاعة "بى بى سى عربى" مرحلة التوقف التدريجى عن البث، الذى يكتمل انتهائه اليوم.

ومن المقرر أن يظل محتوى الإذاعة متاحًا عبر الموقع الإلكترونى للهيئة، ومنصات "بى بى سي" للتواصل الاجتماعى وأبرزها فيسبوك وتويتر وإنستجرام.

وكشفت الإذاعة عن قرارها بالاستناد على شعار "الزمن يتغير ولكن لا يتوقف"، معلنة عن بدء خطط لتسريع وتيرة تحول خدماتها صوب المحتوى الرقمى وزيادة التأثير الجماهيرى حول العالم، فى ظل مساعى حثيثة من أجل توفير النفقات.

وأرجعت الهيئة البريطانية فى عدد من بياناتها إلى أن قرار الإغلاق "يتماشى مع التغيرات التى طرأت على احتياجات الجمهور حول العالم، وتحول المزيد من الناس صوب المنصات الإخبارية الرقمية.

وعلى مدار سنوات استضافت إذاعة "بى بى سى عربي" أبرز المفكرين والكتاب والنجوم، بينهم أم كلثوم وفاتن حمامة وفيروز ونجيب محفوظ ومحمد عبد الوهاب، وغيرهم.

وكانت دقات ساعة "بيج بن" و"هنا لندن" مدخل الكثيرين من مستمعى إذاعة "بى بى سى عربي" عبر الأثير.


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