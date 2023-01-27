تعيين جيف زينتس رئيسا جديدا لموظفى البيت الأبيض خلفا لرون كلاين

كتب محمد جمال

أكدت وسائل إعلام أمريكية، تعيين جيف زينتس رئيسا جديدا لموظفي البيت الأبيض خلفا لرون كلاين، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز عربية.

يذكر أنه، قالت صحيفة واشنطن بوست، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيختار جيف زينتس فى منصب كبير موظفى البيت الأبيض خلفا لكلاين.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن كبير موظفى البيت الأبيض رون كلاين يعتزم الاستقالة من منصبة تزامنا مع التحقيق بوثائق بايدن السرية.

وبحسب الصحيفة، ستمثل استقالته لحظة مذهلة في تغيير رئاسة الإدارة التي كانت مستقرة نسبيًا خلال النصف الأول من ولاية بايدن ، حيث يفخر السيد كلاين بأنه استمر فى وظيفته لأى رئيس ديمقراطي آخر، ولكن مع توقع أن يعلن بايدن بحلول الربيع أنه يرشح نفسه لإعادة انتخابه ، يتوقع المستشارون المزيد من التحركات مع انتقال بعض المساعدين من البيت الأبيض إلى الحملة الانتخابية.

وستأتي المغادرة أيضًا في وقت يواجه فيه البيت الأبيض مجموعة واسعة من التهديدات السياسية والقانونية من مستشار خاص تم تعيينه حديثًا للتحقيق في التعامل غير السليم مع الوثائق السرية ومجموعة من الاستفسارات الأخرى من قبل الأغلبية الجمهورية التي تم تنصيبها حديثًا في مجلس النواب، حيث سيتكلف رئيس الأركان المقبل بإدارة الدفاع عن البيت الأبيض تحت رئاسة بايدن وأي هجمات مضادة تقترب من انتخابات 2024.