بدء إجازة نصف العام الدراسى 2023 غدا لطلاب المدارس لمدة أسبوعين

كتب محمود طه حسين

تبدأ غدا السبت إجازة نصف العام الدراسى لطلاب المدارس، حيث يستمر الطلاب فى الإجازة لمدة أسبوعين، بعدها يعود الطلاب إلى مدارسهم بالفصل الدراسى الثانى 11 و12 نوفمبر المقبل.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتنظيم رحلات للطلاب، موضحة أنه فى إطار الحرص على تنمية قيم الولاء والانتماء لدى طلاب المدارس ومساعدتهم على الاستفادة من إجازة نصف العام الدراسى سيتم تنظيم رحلات مدرسية لجميع المراحل التعليمية لزيارة المشروعات القومية للدولة المصرية والأماكن السياحية والأثرية بالمحافظات المختلفة لغرس قيم المواطنة والتأكيد على الثوابت الوطنية وتنظيم الزيارات لمعرض القاهره الدولي للكتاب وتنظيم العروض الفنية بمختلف أشكالها.

وطالبت الوزارة المديريات التعليمية بوضع برنامج لتنظيم بعض الندوات التثقيفية والتى تهدف إلى محاربة الإرهاب الفكرى بكافة أشكاله ومكافحة ظاهرة التنمر بمختلف أشكالها بين الطلاب وبعضهم البعض أو بين المعلمين والطلاب وتفعيل دور الاخصائيين الاجتماعيين فى التصدى لهذه الممارسات بين الطلاب ومتابعة سلوكيات الطلاب داخل المدارس من كافة الجوانب التربوية والتعليمية والصحية والنفسية.