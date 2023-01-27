الداخلية تضبط 180 سلاح نارى و425 قضية مخدرات وتنفيذ 81264 حكم قضائى متنوع

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية

ضبط (180 قطعة سلاح نارى بحوزة 146 متهم) وذلك على النحو التالى:

(9) بنادق آلية، (20) بندقية خرطوش، (10) طبنجات، (141) فرد محلى، (367) طلقة مختلفة الأعيرة، (10) خزينة متنوعة، (278) قطعة سلاح أبيض.

تنفيذ (81264) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(317) حكم جناية، (24859) حكم حبس جزئ، (5146) حكم حبس مستأنف، (40295) حكم غرامة، (10647) مخالفة.

ضبط (425) قضية مواد مخدرة بإجمالى (467) متهم ضُبط خلالها الآتى :

ضبط (124,596كيلو جرام) من مخدر الحشيش، ضبط (71,558 كيلو جرام) من مخدر البانجو، ضبط (20,637كيلو جرام) من مخدر الهيروين، ضبط (14,100 كيلو جرام) من مخدر الهيدرو، ضبط (10,345 كيلو جرام) من مخدر الاستروكس، ضبط (7,725 كيلو جرام) من مخدر الشابو، ضبط (1,895 كيلو جرام) من مخدر الأيس، ضبط (1,340 كيلو جرام) من مخدر البودر، ضبط (3340) قرص مخدر.

ضبط (33) متهم هارب، ضبط (16) متهم بقضايا بلطجة، ضبط (330) دراجة نارية مخالفة، ضبط (25897) مخالفة مرورية متنوعة، فحص (50) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (9) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.