الجيزة تقيم 45 منفذا ثابتا ومتنقلا فى المراكز والأحياء.. اعرف الأماكن

كتبت ـ مرام محمد

واصلت محافظة الجيزة تنفيذ خطة التوسع فى إقامة منافذ ومعارض السلع الأساسية بكافة القطاعات لضبط الأسعار والتيسير على المواطنين، شملت إقامة 16 منفذا بقطاع الأحياء و29 منفذا بقطاع المراكز والمدن بإجمالي 45 منفذا ثابتا ومتنقلا، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية خارطة منافذ السلع الثابتة والمتنقلة في مدن وأحياء محافظة الجيزة.

-3 منافذ ثابتة في حي شمال الجيزة

-منفذ بشارع البوهى نهاية شارع الوحده.

-منفذ بشارع الوحدة ناصية شارع المنيرة الرئيسي.

-منفذ بشارع طلعت حرب ناصية شارع محمد حجازى.

-وجارى تجهيز 3 منافذ أخرى للخضراوات والفاكهة .

-4 منافذ في حى الوراق

-أمام قسم شرطة الوراق وبجوار مبنى الحى القديم.

-11 مجمع استهلاكي في حى العجوزة

-مجمع بـ6 شارع محجوب ثابت

-مجمع بـ16 شارع الفالوجا

-مجمع خلف مسرح البالون بشارع أبو المعاطى

-مجمع في شارع البطل أحمد عبد العزيز بمدينة الأوقاف

-مجمع في شارع الحوفى بمدينة الأوقاف

-مجمع في 29 شارع جامعة الدول العربية

-مجمع في شارع الكوثر بميت عقبة

-مجمع في شارع أحمد عرابي بميت عقبة

-مجمع في شارع الحجاز بميت عقبة

-مجمع في شارع الرشيد بميت عقبة

-مجمع في شارع المشروع بميت عقبة

-16 منفذ ثابت و12 منفذ متنقل في حى الهرم

-منفذ ثابت في كفر المنفى بجوار الجامع الأصفر.

-منفذ ثابت في شارع الصفا والمروة أمام المدرسة.

-منفذ ثابت في شارع سليم بجوار الدائري.

-تجهيز 61 منفذا ثابتا ومجمع استهلاكى بالتعاون مع العديد من الجهات موزعين بكافة قطاعات حى الهرم.

-تجهيز 12 سيارة متنقلة لبيع اللحوم والسلع الغذائية في الطالبية فيصل وشارع المطبعه والطوابق وكعبيش والمنشية والمريوطية وشارع زغلول.

-منافذ السلع في حي الدقي

-جارى الإنتهاء من تجهيز منفذ بشارع السكرى بمنطقة بين السرايات.

-جاري تجهيز منفذ (أمان) أسفل كوبري الدقى مع شارع التحرير.

-جاري تجهيز عدد من المنافذ المتنقلة.

-منافذ السلع في حي الطالبية

-جارى تجهيز منفذ بشارع العريش بالتعاون مع السلاسل التجارية ومديرية التموين.

-2 منفذ في حى بولاق الدكرور

-منفذ في شارع التحرير للخضراوات والفاكهة.

-منفذ في شارع المطبعة.

-أضخم معرض للسلع الغذائية بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل.

-منافذ السلع في حى جنوب الجيزة

- جارى تجهيز منفذ بمنطقة المنيب

-منافذ السلع في حى العمرانية

-جارى تجهيز منفذ في شارع خاتم المرسلين أمام معهد الفنون

-منافذ السلع في مركز ومدينة منشأة القناطر

-3منفذ بجوار مجلس المدينة وفي قرية نكلا

-جارى تجهيز 4 منافذ أخرى

-5 منافذ في مركز الواحات البحرية

-منفذ خلف الوحده المحلية

-منفذ في ميدان الرحمن

-منفذ في قرية القصر بميدان النادى.

-منفذ للخضراوت والفواكة في مدينة الباويطى

-منفذ للخضروات والفاكهة في قرية منديشة

-3 منافذ في مركز ومدينة الصف

-منفذ في قرية الاخصاص.

-منفذين بأراضي فضاء بطريق 21.

-منافذ السلع في مركز ومدينة أوسيم

-منفذ بقرية برطس.

-جارى تجهيز وتشغيل منفذ بجوار مطحن أوسيم

-جاري تجهيز منفذ أمام الوحده المحلية بالبراجيل

-منافذ السلع في مركز كرداسة

-تشغيل منفذ بجوار المدينة

-2 منفذ للسلع في مركز أبو النمرس

-منفذ بقرية المنوات

-منفذ بالمدينة

-منافذ السلع في مدينة الحوامدية

-منفذ بجوار مسجد الشهداء

-منافذ السلع في مركز ومدينة أطفيح

-4 منافذ بالمدينة وقرى الكداية وصول والكريمات.

-منفذ للسلع في مدينة البدرشين

-منافذ السلع في مركز العياط

-منفذ بقرية البليدة

-منفذ بقرية طهما



معرض أهلا رمضان



معرض أهلا رمضان في فيصل



منافذ السلع الثابتة في الجيزة



منفذ ثابت للسلع



مجمعات السلع



مجمعات السلع في الجيزة



منفذ للخضروات والفواكه في أبو النمرس