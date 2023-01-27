جاء ذلك خلال المحادثات الهاتفية، التي جرت، الخميس، بين رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن ورئيس حكومة تصريف الأعمال بالجمهورية اللبنانية نجيب ميقاتي.

وأوضحت الحكومة الجزائرية -في بيان- أن المحادثات شكلت فرصة للتطرق إلى واقع وآفاق العلاقات الثنائية، والتأكيد على استعداد الطرفين لتنشيط آليات التعاون الثنائي والعمل سوياً من أجل تعزيز الشراكة بين البلدين في كل المجالات.