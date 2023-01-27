التقرير الطبي يكشف ملابسات مصرع شاب في السلام بالقاهرة

كتب عبد الله محمود

كشف التقرير الطبي، الخاص بمصرع شاب إثر سقوطه من شرفة منزله في منطقة السلام، بالإضافة إلى تحريات رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة|، عدم وجود شبهة جنائية ، في الحادث، وأن الشاب اختل توازنه أثناء قيامه بتثبيت منشر حديدي، حيث لم يستطيع التحكم في اتزانه، مما نتج عنه اختلال توازنه وسقط من الطابق الخامس، وأصيب بعدة إصابات بالغة توفى على إثرها قبل تلقيه العلاج.

وكانت نيابة السلام أمرت بالتصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه من أعلى عقار سكنى عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة السلام اخطارا من أحد المستشفيات تفيد باستقبالها شاب مصاب بكسور ونزيف وكدمات بأنحاء متفرقة من جسده، وذلك إثر سقوطه من شرفة شقة الأسرة، وتوفى أثناء إسعافه وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بدفن جثة الشاب عقب توقيع الكشف الطبي عليها، وإرسال تقرير مفصل عن حالة الوفاة، حيث تبين عدم وجود شبه جنائية.