التحقيقات: لصوص أغطية اللوحات الكهربائية بالقاهرة نفذا 6 وقائع سرقة سابقة

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب القاهرة، أن المتهمين بسرقة اللوحات الكهربائية العمومية عن طريق نزعها من مكانها، فى حى مصر القديمة، أقرا بارتكابهما 6 وقائع سرقة سابقة، وبيع متحصلات نشاطهما الإجرامى لعميليهما، أحدهما صاحب مخزن خردة.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، ووجهت لهما تهمة السرقة.

وتلقى قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، بلاغا من أحد الأشخاص يفيد فيه باكتشافه سرقة غطاء لوحة كهرباء خاص بالعقار محل سكنه، وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين لأحدهما معلومات جنائية قاما بسرقة اللوحات الكهربائية العمومية عن طريق نزعها من مكانها باستخدام إحدى السيارات.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتكوينهما تشكيلًا عصابيًا، وتحرر محضرا بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.