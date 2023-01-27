اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 يناير 2023 02:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الأمن الاقتصادي يضبط 2079 قضية متنوعة و 13647 قضية سرقة تيار كهربائى

الجمعة، 27 يناير 2023 01:59 م
الأمن الاقتصادي يضبط 2079 قضية متنوعة و 13647 قضية سرقة تيار كهربائى حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة أسفرت عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية.

تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط (2079) قضية متنوعة .

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط (13647) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط (243) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة من ضبط (173) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص).


الأمن الاقتصادى

الأجهزة الأمنية

حملات امنية

النقل والمواصلات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة