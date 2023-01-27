اختار حياتك.. برنامج تدريبى لتأهيل شباب الإعلاميين لتنفيذ حملات توعية ضد الإدمان

المنوفية - محمود شاكر

تنطلق، الإثنين المقبل الموافق 30 يناير، بكلية الإعلام جامعة المنوفية فعاليات البرنامج التدريبى الشامل حول تخطيط حملات الوعى المجتمعى للوقاية من الإدمان، والذى ينظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الإعلام بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

يهدف البرنامج إلى تأهيل قيادات شبابية من طلاب وطالبات كلية الإعلام لتنفيذ حملات إعلامية لنشر الوعى المجتمعى بطرق الوقاية وتجنب مخاطر الإدمان والتعاطى، ولتكوين فريق عمل تطوعى ضمن برنامج الوعى المجتمعى بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لرئاسة مجلس الوزراء وبرنامج وزارة التضامن الاجتماعى وخطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الإعلام.

تقام الفعاليات التدريبية تحت رعاية الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، والدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والدكتورة ندية القاضى عميد كلية الإعلام. وبتنسيق مع الدكتورة إيمان شكر منسق عام جامعة المنوفية مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

أشار الدكتور السيد السعيد وكيل كلية الإعلام لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى أن البرنامج التدريبى ينطلق تحت شعار"اختار حياتك"، ويستهدف مجموعة من شباب كلية الإعلام لتأهيلهم عبر مجموعة من ورش العمل التدريبية على ممارسة العمل المجتمعى ومهارات التواصل والاتصال وإدارة الذات والتأثير، وكيفية العمل وفق معايير بناء فريق العمل والكيان المؤسسى، بجانب تأهيلهم لوسائل تنظيم وتخطيط الحملات الإعلامية المجتمعية والبيئية، وصقل المهارات فى طرق حل المشكلات وإدارة المخاطر والأزمات المجتمعية، مع ربط تلك المهارات بنوعية حملات الوعى المجتمعى والإعلامى بكيفية مواجهة مخاطر الإدمان والتعاطى وطرق الوقاية منه.

وأضاف وكيل الكلية بأن البرنامج التدريبى يستمر لفترة أسبوع تدريبى لكل مجموعة من الطلاب، وسيتم عمل ختام للبرنامج التدريبى الشامل وتوزيع الشهادات لاجتياز البرنامج، وسيعقد يوم مجتمعى ختامى بالجامعة للتوعية بمخاطر الادمان وطرق الوقاية منه يحضره قيادات صندوق مكافحة وعلاج الادمان، مشيرا إلى مشاركة نخبة من الخبراء المتخصصين فى التدريب المجتمعى بالصندوق، من الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والدكتور مصطفى حسين المشرف العام للبرامج الوقائية بالصندوق، والدكتور عطية محمد الجمل مسئول التدريب والتأهيل بالصندوق فرع المنوفية، والدكتورة إيمان شكر منسق عام جامعة المنوفية مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وعدد من شباب الصحفيين والمتطوعين للعمل بالصندوق.