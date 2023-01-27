اجتماع بلجان النظام والمراقبة لمتابعة تقدير درجات الإعدادية في الغربية

الغربية- عادل ضرة

عقد المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعا مع الموجهين العموم للمواد، ولجان النظام والمراقبة، لمتابعة أعمال تقدير درجات الشهادة الإعدادية، وأكد وكيل الوزارة على مراعاة الدقة وإتقان العمل لصالح الطلاب، والمراجعة الدقيقة لكراسات الإجابة، والتأكد من تقدير جميع الجزئيات لصالح الطلاب، والالتزام بالخطة الزمنية لأعمال التقدير، وضبط لجان التقدير في جميع المقار.

وأكد علي منع اصطحاب التليفون المحمول لجميع العاملين بالمقار، وغلق البوابات وتواجد أفراد الأمن.

يذكر أنه تم اليوم إعداد مقار التقدير، لبدء أعمال تقدير الدرجات، اعتبارا من الغد السبت الموافق 28 يناير2023 وحتى انتهاء عمل اللجان.

حضر الاجتماع صبري الدسوقي وكيل المديرية، محمد فتوح مدير ادارة الامن ، محمد داوود، مدير ادارة شئون الطلبة والامتحانات ورئيس لجنة الإدارة الاعدادية عام ، محمد وجدي رئيس كنترول الشهادة الاعدادية عام ، ومحمد الشاعر رئيس لجنة الإدارة الاعدادية مهنى، وعمر عاشور رئيس كنترول الشهادة الاعدادية مهنى ،ورؤساء لجان تقدير الدرجات وموجهي عموم المواد .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.