أجواء مشمسة وطقس مستقر على مدن محافظة دمياط.. صور

دمياط معتز الشربينى

شهدت كافة مدن محافظة دمياط، حالة من الاستقرار في طقس اليوم الجمعة، وظهرت الشمس مشرقة مع استقرار في درجات الحرارة، وهيأ استقرار حالة الطقس الفرصة لممارسة كافة الأعمال الصناعية والتجارية، وخاصة أعمال الصيد في بوغاز عزبة البرج وبحيرة المنزلة، حيث خرجت بعض المراكب لممارسة الأنشطة وأعمال الصيد، تزامنا مع أول أيام أجازة نصف العام الدراسي، وهيأت حالة الطقس الفرصة الخروج والتنزه، وكانت مدن محافظة دمياط قد شهدت حالة استقرار ملحوظ خلال الأيام الماضية.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد ناقشت عددا من الملفات الخاصة بالوحدات المحلية، وذلك خلال اجتماع ترأسه بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديرى الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة..

واستهلت " المحافظ " الاجتماع بالترحيب برؤساء الوحدات المحلية الجدد، كما بحثت بعض الملفات المطروحة حالياً، وأصدرت عدد من التوجيهات التى جاء أهمها بسرعة إعداد حصر شامل ودقيق للمنازل على أرض الواقع لتحصيل رسوم النظافة ، حيث أكدت أنه سيتم تشكيل لجان للبحث والمتابعة ، مؤكدا أيضًا على تفعيل عدد من الإجراءات الأخرى لدفع منظومة العمل و زيادة الموارد...

وعلى جانب آخر، شددت " الدكتورة منال عوض " على التصدى لمخالفات البناء و التعديات على الأراضى الزراعية، مؤكدة على تقديم تقرير أسبوعي يتضمن كافة الحالات التى تم رصدها بمنظومة المتغيرات المكانية، حيث أكدت أنه لن يتم السماح باى تقصير بهذا الملف ..

هذا وقد تابعت " المحافظ " منظومة توريد القمامة لمصنع أبو جريدة لتدوير القمامة بفارسكور، حيث أكدت مجددًا على جميع الوحدات المحلية بالالتزام بتوريد القمامة بشكل دورى للمصنع ، مشددة على تكثيف حملات النظافة و الارتقاء بتلك المنظومة ..

ووجهت رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة خطة رد الشئ لأصله و المشروعات الجارى تنفيذها بنطاق كل مركز ومدينة والعمل على إزالة المعوقات التى قد تبطىء نسب التنفيذ، موجهة أيضًا باستكمال العمل بخطة رفع الكفاءة التى يتم تنفيذها بمدن المحافظة ، وعدم السماح لأي جهة بتنفيذ أعمال حفر بالشوارع الا بعد إصدار تصريح من الوحدة المحلية و تحصيل قيمة رد الشئ لأصله من الجهة المُنفذة ...

وعلى صعيد آخر .. تم التأكيد على التنسيق مع إدارة المركبات بديوان عام المحافظة لمتابعة الصلاحية الفنية من المعدات والسيارات التابعة لكل وحدة محلية و إجراء الصيانة المطلوبة لأي أعطال ، وتحقيق الاستفادة المثلى من تلك المعدات ..

وتابعت " المحافظ " آخر المستجدات بملف التصالح فى مخالفات البناء وما تم اتخاذه من إجراءات لإصدار نموذج ١٠ الدائم ، مؤكدة ضرورة الإسراع بكافة الخطوات لانهاء الملف ، واكدت أيضًا على سرعة تجهيز معارض اهلا رمضان بباقى المدن وفى ختام الاجتماع، ، أكدت " محافظ دمياط " على الالتزام بتنفيذ تلك التوجيهات مؤكدة أنه سيتم متابعة ذلك كما سيتم إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه اى تقصير ..



حالة الطقس في دمياط (3)



حالة الطقس في دمياط (4)



حالة الطقس في دمياط (1)