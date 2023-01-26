وشددت البغلي - على هامش ترؤسها وفد دولة الكويت باجتماعات الدورة الـ 42 لوزراء الشؤون الاجتماعية العرب في العاصمة القطرية الدوحة الأربعاء - على أهمية المقاربة العربية القابلة للتطبيق العملي على أرض الواقع بشأن ملفات عدة تواجه الأمة العربية منها المرأة والطفولة والفئات الخاصة والتي تتطلب التعاون والتكاتف للتعامل معها.

وأوضحت الوزيرة - وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" - أن الدورة الـ 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ناقشت الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي وقضايا الأسرة والطفولة وكبار السن وذوي الاعاقة وضرورة الاهتمام بهذه الفئة وإدماجها في المجتمع وتوفير احتياجاتها.

وأشارت مي البغلي إلى قضية الفقر في الدول العربية والتي كان لها نصيب وافر من المناقشات باعتبارها ظاهرة تتطلب عملا مشتركا لمواجهتها.. موضحة أن الاجتماع تناول أيضا متابعة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة 2030 والتشريعات والقوانين المدرجة على جدول الأعمال.