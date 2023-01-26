اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 يناير 2023 04:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مستشارا الوعظ والتعليم بسلطنة عمان يتفقدان جناح الأزهر بمعرض القاهرة للكتاب

الخميس، 26 يناير 2023 03:58 م
مستشارا الوعظ والتعليم بسلطنة عمان يتفقدان جناح الأزهر بمعرض القاهرة للكتاب مستشارا الوعظ والتعليم بسلطنة عمان
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد الشيخ سالم الخروصي، مستشار الوعظ والإرشاد بسلطنة عمان، والشيخ زياد بن طالب، المستشار التعليمي بسلطنة عمان،  كل أركان جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في أول أيامه.
 
وأشاد مستشار الوعظ والإرشاد، والمستشار التعليمي بسلطنة عمان، بجناح الأزهر وما يقدمه لزوار المعرض من كتب وإصدارات تراثية مهمة، ومن معروضات ومخطوطات تاريخية نادرة، كما أشادا بركن الفتوى وما يقدمه من فتاوى على مدار اليوم للكبار والصغار والرجال والسيدات. 
 
وأكدا وفد سلطنة عمان على أهمية دور الأزهر وجهوده داخل مصر وخارجها، وأن الأزهر بمناهجه الوسطية قد قطع الطريق أمام الجماعات المتطرفة والمتشددة، موضحين أن الأزهر له مكانة كبيرة في قلب كل مسلم في كل أنحاء العالم.
 
ويشارك الأزهر الشريف -للعام السابع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.
 
 ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

سلطنة عمان

الأزهر الشريف

معرض القاهرة الدولي للكتاب

الإسلامي الوسطي المستنير

الأزهر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة