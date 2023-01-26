اليوم السابع
Ads
الخميس، 26 يناير 2023 05:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

محتجون يحاولون اقتحام قصر العدل فى العاصمة اللبنانية بيروت

الخميس، 26 يناير 2023 03:53 م
محتجون يحاولون اقتحام قصر العدل فى العاصمة اللبنانية بيروت محتجون أمام قصر العدل اللبنانى
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعمل قوات مكافحة الشغب اللبنانية، اليوم الخميس، على منع متظاهرين من اقتحام وزارة العدل فى العاصمة بيروت، وذلك احتجاجا على خطوات اتخذت هذا الأسبوع لعرقلة التحقيق فى انفجار مرفأ بيروت، الذى وقع عام 202، حسبما نقلت "سكاى نيوز".

وكان قاضى التحقيق فى الانفجار، طارق البيطار، أعلن استئناف عمله بعد تجميد استمر 13 شهرا.

لكن النائب العام التمييزى، غسان عويدات، عارض هذه الخطوة، قائلا إن البيطار "ليس لديه الصلاحية لتجاوز الشكاوى القانونية". ووجه اتهامات لقاضى التحقيق بينما أمر بالإفراج عن جميع المحتجزين على ذمة التحقيق.

وتوافد أهالي ضحايا الانفجار ونواب في البرلمان ومواطنون على قصر العدل، للمطالبة بالسماح للبيطار بمواصلة تحقيقه.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس القضاء الأعلى فى لبنان بعد ظهر الخميس، لبحث تطورات التحقيق في انفجار المرفأ.

وقالت عائلات الضحايا إنها "تخشى أن يقرر كبار القضاة في البلاد عزل البيطار من القضية، أو تعيين قاض آخر معه، من شأنه أن يضعف سلطة البيطار".

 


لبنان

قصر العدل اللبنانى

احتجاجات امام قصر العدل اللبنان

اخبار لبنان

بيروت

انفجار مرفأ بيروت



الموضوعات المتعلقة

رئيس وزراء لبنان: الانقسامات فى الكيان القضائى تنذر بتداعيات خطيرة

الخميس، 26 يناير 2023 12:52 م

حكومة لبنان تطلب من الموظفين المفرج عنهم بقضية انفجار الميناء للعودة لمباشرة عملهم

الخميس، 26 يناير 2023 06:00 ص

سلطات لبنان تنفذ قرار إخلاء المحبوسين على ذمة قضية انفجار مرفأ بيروت

الأربعاء، 25 يناير 2023 07:22 م

النائب العام اللبنانى يطلب عدم استلام تكليفات من قاضى تحقيق انفجار ميناء بيروت

الخميس، 26 يناير 2023 03:09 م

أهالى ضحايا انفجار ميناء بيروت يتوافدون على قصر العدل احتجاجا على قرارات النائب العام

الخميس، 26 يناير 2023 02:02 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة