محافظ المنوفية يلتقى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث ومناقشة مطالب المواطنين

المنوفية - محمد فتحى

التقى اليوم الأربعاء، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمكتبه بالديوان العام ، وذلك للتعرف علي مطالب واحتياجات المواطنين بكافة القطاعات الخدمية والعمل علي وضع الحلول المناسبة لها ، يأتي هذا في إطار التعاون المثمر والتنسيق الدائم بين أعضاء البرلمان والأجهزة التنفيذية بالمحافظة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد محافظ المنوفية حرصه علي عقد تلك اللقاءات بشكل دوري لاستعراض مشاكل المواطنين بكافة دوائرهم المختلفة، وكذا متابعة نسب إنجاز المشروعات الجاري تنفيذها علي أرض المحافظة، لافتاً إلى أن تلك اللقاءات تتيح مجالاً واسعاً لمناقشة كافة التحديات بمختلف القطاعات والعمل علي تذليلها من خلال وضع مقترحات سريعة وحلول عاجلة لها بما يعود بالنفع العام علي المواطنين.

وخلال اللقاء تم تبادل الرؤى والنقاش حول أبرز المشروعات التنموية علي أرض المحافظة، كما ناقش المحافظ عدداً من طلبات النواب المقدمة، موجهاً الجهات التنفيذية بسرعة فحصها ودراستها واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها بهدف تلبية احتياجات المواطنين.

ومن جانبهم، أعرب نواب البرلمان عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ المنوفية، علي سعيه الدائم وفتح قنوات اتصال لتلبية احتياجات المرحلة والتواجد الميداني والمتابعة المستمرة لكافة المشروعات التي يتم تنفيذها علي أرض المحافظة .