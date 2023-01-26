محافظ القليوبية يعتمد المخطط التفصيلى لبنها وقها وحوض العشرات بقليوب.. صور

القليوبية - إبراهيم سالم

اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، المخطط التفصيلى لمدن بنها وقها وحوض العشرات بقليوب، والذى قامت الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بإعداده، وتم اعتماده من رئيس مجلس الوزراء بقرار رقم 3/33475، الصادر فى 30 نوفمبر 2020، وذلك بعد اعتماد الحيز العمرانى للمدينة من اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية المشكلة بالقرار الوزارى رقم 36 لسنة 1993.

وأوضح المحافظ، أنه تم أيضا إعداد المخطط بمعرفة المكتب الاستشارى من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وضمن تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة ووزارة التنمية المحلية، والذى من المقرر أن يتم العمل به عقب صدور القرار التنفيذى من المحافظة فى هذا المجال، وكذلك تم اعتماد مخطط استعمالات الأراضى بمنطقة العكرشة بالخانكة طبقا للقرار الجمهورى رقم 555 لسنة 2020 والمعد من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وجاء ذلك بحضور اللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندسة منال زين العابدين مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني.

وأكد المحافظ، على أهمية هذه الخطوة الخاصة باعتماد المخطط التفصيلى للمدينة للحد من النمو العشوائى لمناطق الامتداد العمرانى ولتحسين الصورة الجمالية تماشيًا مع التنمية الحضرية التى تشهدها المدينة، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تقديم الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم والمشروعات التنموية المقترح تنفيذها.

وشدد المحافظ، على ضرورة وأهمية الالتزام بالاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة ومراعاة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين والنظرة المستقبلية التى تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة، وفى إطار خطة ورؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.



اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية



خلال اعتماد المخطط التفصيلي



محافظ القليوبية خلال اعتماد المخطط التفصيلي