لو عندك شكوى.. 5 طرق للتواصل مع محافظة الجيزة

كتبت – مرام محمد

خصصت محافظة الجيزة، عددا من الطرق والآليات للتواصل مع المواطنين يوميا، بمختلف الأحياء والمراكز والمدن؛ من أجل التيسير عليهم وسرعة التواصل معهم للإبلاغ عن الشكاوى والمخالفات، وذلك على النحو الآتى:

1- يمكن الاتصال المباشر بالخط الساخن 114.

2- يمكن تقديم شكوى من خلال مبادرة صوتك مسموع عبر تقنية الواتس أب على أرقام (01016050453 – 01030113022).

3- الاتصال عبر 4 خطوط أرضية وهى (35869371 – 35869193 – 35863004 – 35855722).

4- يمكن تقديم الشكوى باليد الى المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين.

5- تستمر غرفة العمليات المركزية باستقبال الشكاوى والبلاغات على واتس أب 01152860444

وفى إطار جهود الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة المواطنين، وإتاحة وتعزيز آليات تواصل تحقق مشاركة المواطنين، أطلقت وزارة التنمية المحلية مبادرة "صوتك مسموع" فى أكتوبر 2018، وعليه يمكن للمواطنين التواصل مع فريق عمل "صوتك مسموع" عن طريق:

1- رقم "الواتس آب" (01150606783)

2- رقم الخط الساخن (15330)

3- الصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك (http://www.facebook.com/sotakmasmwo)

4- البريد الإلكترونى Info@mld.gov.eg

جدير بالذكر، أن محافظة الجيزة كانت قد تمكنت من إنجاز 99% من الشكاوى الواردة من مواطنى المحافظة إلى منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء وحلها خلال عام 2022 الماضي، مؤكدة على أنه تم تقليص مدة الرد وإنجاز الشكوى لتصل إلى 4 أيام فقط بدلا من 21 يومًا للتسهيل على المواطنين وتحقيق الاستجابة الفورية لمطالبهم.

وأوضح محافظ الجيزة، أن المحافظة تسعى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية التى تقدمها للمواطنين وخاصة فى الرد على الشكاوى حيث يتم تلقى وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونيا فوراً.

وأكد المحافظ، أن هناك متابعة يومية لشكاوى المواطنين وأن المحافظة لا تدخر جهداً فى حلها مع الاهتمام البالغ بمستوى النظافة والتجميل وعدم السماح بتراكم تجمعات لمخلفات القمامة والتعاقد مع شركات نظافة لديها الخبرة والمعدات الكافية لتفعيل منظومة الجمع السكنى بالمراكز والقرى.