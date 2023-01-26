"كونا": مرسوم أميرى بقبول استقالة الحكومة الكويتية وتكليفها بتصريف الأعمال

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مرسوم أميرى اليوم الخميس، بقبول استقالة الحكومة برئاسة الشيخ أحمد نواف الصباح وتكليف كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه.
وفيما يلى نص الأمر الأميرى، حسبما نقلت وكالة الانباء الكويتية "كونا".
أمر أميرى
بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء
- بعد الإطلاع على الدستور.
- وعلى الأمر الأميرى الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولى العهد لممارسة
بعض اختصاصات الأمير الدستورية.
- وعلى الأمر الأميرى الصادر بتاريخ 9 ربيع الاول 1444 هـ الموافق 5 أكتوبر 2022 بتعيين رئيس مجلس الوزراء.
- وعلى المرسوم رقم 191 لسنة 2022 بإعادة تشكيل الوزارة.
- وعلى كتاب الاستقالة المرفوع إلينا من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء
أمرنا بالأتى:ـ
مادة أولى
تقبل استقالة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ويستمر كل منهم فى تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.
مادة ثانية
يبلغ أمرنا هذا إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
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