"كونا": مرسوم أميرى بقبول استقالة الحكومة الكويتية وتكليفها بتصريف الأعمال

وكالات الأنباء

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مرسوم أميرى اليوم الخميس، بقبول استقالة الحكومة برئاسة الشيخ أحمد نواف الصباح وتكليف كل منهم بتصريف العاجل من شؤون منصبه.