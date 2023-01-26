ضبط مصنع مخللات بدون ترخيص وغير مطابق لاشتراطات السلامة بأبوقرقاص فى المنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، حملة مكبرة للمرور على المحال التجارية والمخابز البلدية والأسواق لضبط المخالفين، وذلك بالتعاون مع إدارة التموين والادارة الصحية بمركز أبوقرقاص وعدد من الجهات المعنية، بهدف ضبط الأسواق والقضاء على الغش التجاري والتدليس وظاهرة احتكار السلع.
وقال تاج جلال أبو سداح رئيس المركز ، إن الحملة أسفرت عن ضبط 200 طن مخلل و65 شيكارة ملح بداخل مصنع مخللات بدون ترخيص وغير مطابق لاشتراطات السلامة الغذائية، حيث تم أخذ عينة لإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى يتم إعادة تعبئتها وقد تم غلق وتشميع المنشأة والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة .
وأكد رئيس المركز، أن الحملات الرقابية التموينية على الأسواق مستمرة بشكل دورى لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار، وكذا ضبط السلع مجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بمركز ابوقرقاص .
وقال تاج جلال أبو سداح رئيس المركز ، إن الحملة أسفرت عن ضبط 200 طن مخلل و65 شيكارة ملح بداخل مصنع مخللات بدون ترخيص وغير مطابق لاشتراطات السلامة الغذائية، حيث تم أخذ عينة لإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى يتم إعادة تعبئتها وقد تم غلق وتشميع المنشأة والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة .
وأكد رئيس المركز، أن الحملات الرقابية التموينية على الأسواق مستمرة بشكل دورى لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار، وكذا ضبط السلع مجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بمركز ابوقرقاص .
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