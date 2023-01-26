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ضبط المتهمين بالتعدى على طالب فى القاهرة

الخميس، 26 يناير 2023 10:48 ص
ضبط المتهمين بالتعدى على طالب فى القاهرة مشاجره - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

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كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بشأن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على طالب بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المعصرة.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل للمجنى عليه وتبين أنه (طالب - مقيم بدائرة القسم) مصاب بكدمات متفرقة بالجسم ، وتبين وجود خلافات حول الجيرة بين والدة المجنى عليه و(أحد جيرانهم - مقيم بدائرة القسم).
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين قيامه بالإستعانة بـ (عاطلين - مقيمين بالجيزة) لإرتكاب الواقعة.. وقد تم ضبطهما وبحوزتهما دراجة نارية "بدون لوحات" والمستخدمة فى الواقعة.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بتحريض من الأول ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمان وأيدت والدته ما سبق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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