ضبط أشخاص لقيامهم بالصيد ببحيرة مريوط بالإسكندرية عن طريق الصعق بالكهرباء

كتب محمود عبد الراضى

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من الأشخاص لقيامهم بالصيد ببحيرة مريوط بالإسكندرية عن طريق الصعق بالكهرباء بالمخالفة للقانون، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الأجهزه الأمنية بوزارة الداخلية لحماية البيئة، خاصةً فى مجال البحيرات والثروة السمكية.

فقد أكدت معلومات وتحريات قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية بمديرية أمن الإسكندرية قيام بعض الأشخاص بالصيد ببحيرة مريوط حوض الــ 6000 فدان بدائرة قسم شرطة محرم بك عن طريق الصعق بالكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات وبالإشتراك مع الجهات المعنية تم ضبط كلٍ من:-

(صياد وصاحب محل بيع أسماك - مقيم بدائرة قسم شرطة كروموز).. وبحوزته (مركب صيد كبير الحجم بالموتور - مولد كهرباء - 2 جرافة- 200 متر غزل - مبلغ مالى).

(صياد - مقيم بمحافظة الدقهلية) حال قيادته سيارة ربع نقل ولا يحمل رخصتى القيادة والتسير ومحمل عليها (مركب صيد كبير الحجم بالموتور- 2 جركن بداخلهما مادة البنزين - 2 جرافة).

(صياد - مقيم بمحافظة كفر الشيخ)، حال قيادته سيارة ربع نقل مُحملة (بكميات من العبوات البلاستيكية "فارغة" - عدد 5 عبوات تحوى عدد من الأسماك صغيرة الحجم "زريعة" - مبلغ مالى).

بمواجهتهم أقروا بما أكدته التحريات وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من حصيلة الإتجار بتلك الأسماك والسيارتين لتسهيل التنقل، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.