رسائل السيسى خلال مأدبة العشاء الرسمى بالقصر الجمهورى الهندى.. إنفوجراف

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلمة خلال مأدبة العشاء الرسمي بالقصر الجمهوري الهندي الذي أقامته رئيسة جمهورية الهند "دروبادي مورمو".

وتوجه الرئيس السيسى، خلال كلمته بالشكر والعرفان لرئيسة الهند، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته لبلدهم الصديق الذي يحظى لدى الرئيس السيسى بمكانة خاصة، ولدى الشعب المصري بأسره.



