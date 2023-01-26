رسائل السيسى خلال مأدبة العشاء الرسمى بالقصر الجمهورى الهندى.. إنفوجراف

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلمة خلال مأدبة العشاء الرسمي بالقصر الجمهوري الهندي الذي أقامته رئيسة جمهورية الهند "دروبادي مورمو".
وتوجه الرئيس السيسى، خلال كلمته بالشكر والعرفان لرئيسة الهند، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته لبلدهم الصديق الذي يحظى لدى الرئيس السيسى بمكانة خاصة، ولدى الشعب المصري بأسره.
- تلك الزيارة فرصة مُهمة لتبادل الرؤى بين بلدينا حول القضايا الإقليمية والعالمية المؤثرة على أمننا القومى
- أكد الرئيس عزم مصر والهند على الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى مرحلة التعاون الاستراتيجى فى مُختلف القضايا
- تكثيف التعاون المُشترك فى الموضوعات السياسية والأمنية
- تعظيم المصالح المُتبادلة فى المجال الاقتصادى والصناعى والبنية التحتية
- تعزيز التعاون السياحى والتبادل الثقافى والعلمى
- تشجيع نقل الخبرات التعليمية والمهارات التقنية بين شباب البلدين
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