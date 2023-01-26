رئيس هيئة التنمية الصناعية: طرح 17 مجمع صناعى فى 15 محافظة

كتب إسلام سعيد

افتتح المهندس محمد عبدالكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، اليوم، فعاليات معرض القاهرة الدولى للجلود فى دورته السابعة عشر، والذى تنظمه غرفة صناعة الجلود، وتحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وتستمر فعالياته حتى 28 يناير الجارى والذى يعد أحد أهم المعارض المتخصصة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا فى صناعة وتكنولوجيا الجلود، حيث شهد مشاركة 75 شركة عارضة محلية ودولية و150 مشتريا عربيا واجنبيا.

وأشاد المهندس محمد عبدالكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية بجودة وتنوع المنتجات المصرية فى معرض القاهرة الدولى للجلود وأنها تضاهى المنتجات العالمية وتعطى فرصة للمشترين الأجانب الزائرين للمعرض لمعرفة آخر ما توصلت إليه صناعة الجلود فى مصر فى مصر بداية من المواد الخام مروراً بمستلزمات الإنتاج وحتى المنتج النهائى من الأحذية والمنتجات الجلدية.

وأشار الى ان المعرض يفتح المجال لعقد شراكات بين الشركات المصرية والعربية لتطوير الصناعة ونقل التكنولوجيا وكذا التعرف على احدث التقنيات الجديدة فى هذه الصناعة ومن ثم تعميق المنتج المحلى، وزيادة الصادرات المصرية.

وأضاف في هذا السياق أن المشاركة القوية للدول العربية في معرض القاهرة الدولي للجلود يساعد في زيادة التبادل التجاري بين مصر وتلك الدول.

وأوضح عبد الكريم خلال اجتماعه مع عدد من المستثمرين على هامش الافتتاح أنه تيسيرا على صغار المستثمرين تم طرح 17 مجمع صناعي في 15 محافظة بمساحات من 50 متر مربع وحتى 800 متر مربع بنظام التمليك او الايجار وبتيسيرات كبيرة طبقا لتوجيهات وزارة التجارة والصناعة بهدف تعميق التصنيع المحلى.

وأوضح انه تيسيرا على المستثمرين الصناعيين ورفع الاعباء عنهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وفي ضوء توجيهات دولة رئيس الوزراء تم اقرار تيسيرات غير مسبوقة من الهيئة للصناع حيث تم منح ٦ اشهر مهلة مجانية للمشروعات داخل او خارج البرنامج الزمني للتنفيذ كما تقرر خصم ٥٠٪؜ من الغرامات المالية مع امكانية تقسيط المتبقي حتي ٣ سنوات او خصم ٧٥ ٪؜ من الغرامة عند الدفع الفوري ، وذلك بشرط الالتزام بإنهاء المشروع والحصول على رخصة التشغيل خلال عام من التقدم للمشروعات خارج نطاق البرنامج الزمني.

من جانبه قال جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود خلال الافتتاح إنه يشارك في معرض القاهرة الدولي للجلود في دورته الحالية 75 شركة منها 60 شركة مصرية من كبرى المصانع العاملة في قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية ومستلزمات الإنتاج إلى جانب مشاركة 15 مصنعاً من دول تركيا وسوريا والصين.

وأوضح رئيس غرفة صناعة الجلود أن المعرض يشهد حضورا قوياً من المشتريين الأجانب حيث تم دعوة 150 مستورد من كبار مستوردي الاحذية والمنتجات الجلدية من عدة دول أبرزها العراق والأردن وفلسطين والسعودية ولبنان وكينيا وأوغندا و السودان للتعرف على إمكانيات صناعة الجلود في مصر وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية عالمياً .

من جانبه أكد مصطفى علام رئيس لجنة المعارض بغرفة صناعة الجلود أن الغرفة تسعى من خلال معرض القاهرة الدولي للجلود هذا العام زيادة صادرات القطاع مشيداً بزيادة الإقبال من الزائرين على المعرض خلال اليوم الأول.

وأضاف أنه يشارك في المعرض 3 شركات شحن لمساعدة الشركات على تصدير منتجاتها بشكل ميسر بعد إبرام التعاقدات.