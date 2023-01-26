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رئيس شركة "رينيو باور" الهندية يشيد بدور مصر الرائد فى العمل الدولى للمناخ

الخميس، 26 يناير 2023 07:22 م
رئيس شركة "رينيو باور" الهندية يشيد بدور مصر الرائد فى العمل الدولى للمناخ الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، بمقر إقامته بنيودلهى "سومانت سينها"، رئيس مجلس إدارة شركة "رينيو باور".
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد اهتمام مصر بالتعاون مع الجانب الهندي نظراً للخبرة العريضة التي يتمتع بها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث يحظى قطاع الطاقة الخضراء بدعم غير مسبوق من الدولة كأحد أهم أولوياتها، استغلالاً لثروات مصر من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة من رياح وشمس. 
 
من جانبه؛ أعرب رئيس مجلس إدارة شركة "رينيو باور" عن تشرفه بلقاء الرئيس، مشيراً إلى الاهتمام البالغ الذي توليه الشركة الهندية للتعاون مع مصر في مجال الطاقة النظيفة، وانتاج الهيدروجين الاخضر، لاسيما في ضوء دورها الرائد في العمل الدولي للمناخ، والذي تجلى مؤخراً في استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ، بالإضافة إلى الثراء الذي تتمتع به مصر في مصادر الطاقة المتجددة من الرياح والشمس، وهو ما يؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة في العالم، بما يعزز فرص الاستثمار الواعدة في هذا المجال. 
 
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول التباحث حول التعاون مع شركة "رينيو باور" الهندية بشأن مشروعاتها الإضافية في مصر لإنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوليد الطاقة النظيفة.

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