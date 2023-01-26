انهيار أجزاء من عقار فى المنتزه شرق الإسكندرية دون إصابات

الإسكندرية -أحمد الزغبى

شهدت منطقة سيدى بشر شرق محافظة الإسكندرية انهيار أجزاء من عقار بنطاق حى المنتزه أول، دون حدوث إصابات بين المواطنين بمحل الواقعة.

بداية الواقعة عندما تلقى حى المنتزه أول، برئاسة اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس الحى إخطارا من غرفة عمليات الحى، يفيد ببلاغ بسقوط أجزاء من عقار رقم 50 شارع جمال عبد الناصر سيدى بشر بدون إصابات بين المواطنين.



على الفور توجهت إدارة التدخل السريع بالحى، وتم رفع المخلفات من آثار للسقوط، وجارى إزالة الأجزاء الخطرة التى تسبب خطورة داهمة بمعاونة الحى، وتم عمل حواجز خشبية بمحيط العقار حفاظا على سلامة المارة والمركبات وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

كما كلف اللواء محمد عبدالله سحلول الإدارات المختصة الاستجابة الفورية البلاغات الواردة من متابعة مكتب محافظ الإسكندرية، حيث قاد أحمد إبراهيم سكرتير عام الحي رصد البلاغات، وتوجهت وحدة الإزالة الفورية بتواجد عادل أحمد إلى شارع السوق بخورشيد، وتم إيقاف أعمال بياض واجهه مخالفة، وتم تغريم المخالف، وكذلك إيقاف أعمال تركيب بلاط مخالف بطريق المحمودية والتحفظ على صاروخ وكوريك واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات.



وعلى صعيد آخر، كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية في المحافظة بمواصلة إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والتصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أى مخالفة وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أي مخالف.