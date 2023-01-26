يشار إلى أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف صرح - في وقت سابق - بأن السفير الروسي في أمريكا أناتولي أنتونوف اجتمع مع تراسي، أمس الأول الثلاثاء في واشنطن، موضحًا أن المحادثات بينهما تركزت على الجوانب الإشكالية في العلاقات الروسية الأمريكية التي قد تستمر آثارها مع ولاية تراسي.



وشدد ريابكوف على أنه حتى الآن لم يكن ممكنا إيجاد أرضية مشتركة بشأن القضايا الإشكالية التي تشهدها العلاقات بين موسكو وواشنطن.



جدير بالذكر أن تراسي هي دبلوماسية أمريكية محترفة. تقلدت منصب مبعوثة الولإيات المتحدة إلى أرمينيا منذ عام 2019. وفي آواخر نوفمبر الماضي، أكدت في إحدى جلسات مجلس الشيوخ أنها تشارك سياسة واشنطن ضد موسكو وتؤيد فرض عقوبات أكثر صرامة ضد روسيا.