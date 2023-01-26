السجن 10 سنوات لـ4 مواطنين شرعوا فى قتل مواطن آخر بالفيوم

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار حسن دياب محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، إيهاب سعيد حنا، وأشرف عبد الغفور محمد، وحضور عبدالله راضى، وكيل النيابة، وأمانة سر ثروت حكيم، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلانى بالسجن المشدد 10 سنوات، على المتهمين، (يوسف ع ط-26 سنة)، وشقيقه (محمود-29 سنة)، و(أحمد س ع-29 سنة)، و(مجدى م ب أ-24 سنة)، لإدانتهم بالشروع فى قتل المجنى عليه (يوسف م م)، بالتعدى عليه بالأسلحة البيضاء فى الطريق العام، وترويع كلا من المجنى عليهما يوسف م، ونجاة ح، وإتلاف سيارة مملوكة للمجنى عليه.

بدأت الواقعة، التى قيدت برقم 3537 لسنة 2022م جنح مركز إطسا، وبرقم 915 لسنة 2022م كلى الفيوم، فى 15 فبراير 2022م، بمركز إطسا، عندما شرع المتهمون، فى قتل المجنى عليه (يوسف م)، بأن أعدوا أسلحة بيضاء، وتربصوا به فى الطريق الذى يمر منه، وبمجرد وصوله، انهالوا عليه بالضرب بالأسلحة البيضاء، بعد استيقاف سيارته، والتعدى عليها، وإحداث تلفيات بها، ونقل المجنى عليه للمستشفى، وتلقى العلاج.

كما استعرضوا القوة، ولوحوا بالعنف ضد المجنى عليهما، يوسف مصطفى محمود م، ونجاة حميدة ع، بهدف ترويعهما، والتأثير فى إرادتهما لفرض السيطرة عليهما، وتعريض حياتهما للخطر، بحيازة المتهمين للأسلحة البيضاء بحوزتهم، فضلا عن اتلافهم عمدا السيارة رقم (ف ه ص 4281)، المملوكة للمجنى عليه، وكسروا أجزاء منها، وحيازتهم سكين، وعصا شوم، للاعتداء على الأفراد.

وقد ورد البلاغ، من إدارة شرطة النجدة، والأهالى، بوقوع مشاجرة بعزبة الخورى، التابعة لقرية تطون بمركز إطسا، وانتقلت قوة من الشرطة، إلى المكان، ووجدوا السيارة الملاكى ماركة "سبورتاج"، متوقفة على كوبرى عزبة الخورى، بجانب الطريق، مفتوحة الأبوبا وبها تلفيات، وبسؤال الأهالى المتجمعين حولها، أفادوا بأن قائدها، نقل بواسطة سيارة الإسعاف، إلى مستشفى الفيوم العام، للعلاج، وأن السبب تعدى بعض الأفراد عليه، وعلى سيارته، وتوصلت التحريات للجناة.

باشرت النيابة العامة التحقيق، وأحالت الواقعة، إلى محكمة جنايات الفيوم، التى أصدرت حكمها المتقدم.